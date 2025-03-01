Poterie céramique : Mouhamadou Bamba Bâ, l’artiste aux mains de fée

À seulement 18 ans, Mouhamadou Bamba Bâ façonne déjà l’argile avec dextérité pour créer des objets décoratifs d’une grande finesse. Avions, voitures, vases, animaux sauvages et domestiques. Tout est fabriqué à la main, avec passion et ingéniosité, malgré des moyens très limités.

‎Doté d’un véritable don, ce jeune talent fait pourtant face à de nombreuses difficultés, notamment pour se procurer la matière première indispensable à son art. Faute de ressources, il peine également à conserver et stocker ses œuvres déjà réalisées.

‎C’est par pure curiosité que Mouhamadou Bamba a découvert que de nombreux objets importés comme les chaises anglaises, les tasses ou les vases peuvent être fabriqués localement à partir d’argile. Et il en est capable.



Convaincu de son potentiel, il est persuadé qu’avec l’accompagnement des autorités, le Sénégal pourrait réduire, voire arrêter, les importations de ces produits à base d’argile