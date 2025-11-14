Port de Ndayane : le Chef de l’État fait le point avec CHEC

14/11/2025

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi en audience une délégation de la société China Harbour Engineering Company (CHEC), chargée de la construction du port de Ndayane, l’un des projets maritimes les plus ambitieux du Sénégal.





Conduite par son président, M. Bai Yinzhan, la délégation est venue faire le point sur l’état d’avancement du chantier.



Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération renforcée entre le Sénégal et l’entreprise chinoise dans le cadre du développement d’infrastructures portuaires modernes.



M.S





