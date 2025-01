Pont de Rosso : les travaux exécutes à 30 %, selon Ousmane Sonko

13/01/2025 17:34

Un comité a été créé par la Mauritanie et le Sénégal pour travailler à l’achèvement de la construction du pont de Rosso, situé à la frontière des deux pays en vue de sa livraison d’ici à juillet 2026, a annoncé le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, lundi, à Nouakchott.



Le comité sera chargé de « lever les dernières équivoques » liées à la réalisation de cette infrastructure, a dit M. Sonko lors d’une réunion avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Diay.



Selon Ousmane Sonko, les travaux du pont ont atteint un taux d’exécution de 30 %.



S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec Mohamed Ould Diay et plusieurs ministres sénégalais et mauritaniens, il a salué le ‘’partenariat stratégique’’ noué par les deux pays autour du gisement de gaz naturel Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière du Sénégal avec la Mauritanie. ‘’GTA, qui symbolise notre partenariat stratégique autour du gaz et du pétrole, est un exemple de réussite de partenariat Sud-Sud porté de surcroît par deux pays voisins’’, a dit Ousmane Sonko.



Une réunion interministérielle de coordination du projet d’exploitation de ce gisement s’est tenue les 19 et 20 décembre 2024 à Nouakchott, a rappelé M. Sonko.



Plusieurs rencontres bilatérales se sont déroulées en 2024 entre les deux pays, a-t-il affirmé.





Le renforcement des relations sénégalo-mauritaniennes et les nombreuses visites officielles entre les deux pays en 2024 doivent les pousser à parler désormais d’une ‘’seule voie’’, selon Ousmane Sonko.



‘’Je vous disais tantôt (…) que nos deux pays doivent à partir de maintenant ne parler que d’une seule voix’’, a-t-il affirmé en présence de Mohamed Ould Diay et de plusieurs membres des gouvernements des deux pays.



APS