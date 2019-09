Pollution plastique - Berges sales : À Guet-Ndar, le SYDELS lance un cri d’alerte (vidéo)

L’association Synergie pour le développement du Saint Louis (SYDELS), a organisé dimanche sa première action citoyenne quelques mois après sa création. Une journée de nettoiement des berges de Guet-Ndar a mobilisé les membres et sympathisants de la structure. Ce, en vue d’embellir le rivage avant le Maggal des 2 raaka. L’association a profité de l’occasion pour alerter sur les dangers des matières plastiques et les conséquences désastreuses des ordures sur la santé des populations. Ils ont invité la Commune à faire de preuve de plus de volontarisme en octroyant des moyens conséquents pour l’acheminement des déchets de la langue de Barbarie vers le Centre d’Enfouissement technique (CET).