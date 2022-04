Police nationale : Antoine DIOME chamboule le dispositif

21/04/2022 20:27

En effet, le Commissaire de Police Divisionnaire Malick NIASSE, précédemment Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou (DSP), est nommé Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kaffrine (DSP).



D'après la même note, signée ce jeudi par le premier flic du Sénégal, le Commissaire de Police Divisionnaire Hamady BALDÉ ,précédemment Commissaire Central, Chef du Service Régional de Sécurité publique de Kaffrine (DSP), est nommé Adjoint au Directeur de la Sécurité publique.



La Division des Investigations Criminelles a un nouveau patron ! Le Commissaire de Police Adramé SARR, précédemment Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Ziguinchor (DSP), est nommé Chef de la Division des Investigations Criminelles (DP));



Mais le Commissaire de Police Aliou BA, précédemment Chef de la Division des Investigations Criminelles (DPJ) va prendre les commandes au Commissariat Central de Kaolack où il sera le Chef du Service régional de Sécurité publique local (DSP).



D'après les informations de Seneweb, le Commissaire de Police Ibrahima DIALLO, précédemment Commissaire Urbain de Mbacké (DSP), est nommé Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Ziguinchor (DSP). Il sera remplacé à Mbacké par le Commissaire de Police Salif CAMARA, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Thiaroye (DSP).



Le commissariat spécial de Touba a un nouveau patron



Le Commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, chef de service du commissariat spécial de Touba jusque-là, va céder son fauteuil au Commissaire Diégane Sène, précédemment Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda (DSP).



Également, le Commissaire de police Ibrahima Diouf, précédemment Commissaire Urbain de Koungheul (DSP), est nommé Commissaire Urbain de Kébémer (DSP).



Dans la même veine, le Commissaire de Police Cheikhou Oumar Sow, précédemment Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kédougou (DSP), est nommé Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Fatick (DSP).



Selon la note du ministre de l'intérieur dont Seneweb détient une copie, le Commissaire de Police Balla Fall, précédemment Commissaire Urbain de Kébémer (DSP), est nommé Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kédougou (DSP).



Et le Commissaire de Police Malick Dieng, précédemment Commissaire Urbain de Richard-Toll (DSP), est nommé Commissaire Central de Kolda (DSP).



Le Commissaire de Police Demba Ngagne TINE, précédemment Commissaire Urbain de Nioro du Rip (DSP), est nommé Commissaire Urbain de Richard-Toll (DSP).



Toutefois, le Commissaire de Police Thierno DIOP, précédemment Commissaire d'Arrondissement des Parcelles Assainies de Dakar (DSP), est nommé Commissaire d'Arrondissement de Ndorong (DSP) à Kaolack.



Le Commissaire de Police Youssou NDONG, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Jaxaay (DSP), est nommé Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou (DSP).



Le Commissaire de Police Daouda MBODJI, précédemment Chef de la Division de la Police des Etrangers (DPETV), est nommé Commissaire d'Arrondissement de Jaxaay (DSP).



Le Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURÉ, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Golf-Sud (DSP), est affecté à la Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage (DPETV).



Le Commissaire de Police El hadji All SOW, précédemment Commissaire d'Arrondissement de la Médina (DSP), est nommé Commissaire d'Arrondissement de Dieuppeul (DSP).



Le Commissaire de Police Balla KEBE, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Ndorong (DSP), est nommé Commissaire d'Arrondissement des Parcelles Assainies de Dakar (DSP).



Le Commissaire de Police Adja Astou MARONE, précédemment en service à l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), est nommée Commissaire d'Arrondissement de Golf-Sud (DSP).



Le Commissaire de Police Khadim NDIAYE, précédemment Adjoint au Commissaire Central de Guédiawaye (DSP) est nommé Commissaire d'Arrondissement de Thiaroye (DSP).



Le Commissaire de Police Abdou SARR, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Grand-Yoff (DSP), est nommé Commissaire d'Arrondissement de la Médina (DSP).



Le Commissaire de Police Dianko MBALLO, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Dieuppeul (DSP), est nommé Commissaire d'Arrondissement de Grand-Yoff (DSP).



Le Commissaire de Police Alpha Oumar BA, précédemment Adjoint au Commissaire d'Arrondissement de Pikine (DSP), est nommé Adjoint au Commissariat central de Guédiawaye (DSP).



Le Commissaire de Police Alexandre Dénago SARRE, précédemment Adjoint au Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Fatick (DSP) est nommé Adjoint au Commissaire Central de Rufisque (DSP).



Le Commissaire de Police Cherif Mamadou Abib DIALLO, CCAP 716.316/D, précédemment Adjoint au Commissaire Central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Diourbel (DSP), est affecté à la Direction de la Police Judiciaire (DPJ).