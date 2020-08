Point de Vue - Inondations à Saint-Louis : des responsabilités partagées ...

" L’assainissement ne pose pas assez de problèmes pour créer des inondations; c’est plutôt les populations qui ne sont pas au même niveau de modernisation de l’environnement où ils vivent. C’est vrai que la préparation de l’hivernage est nécessaire et incombe les autorités compétentes, mais il faudra sensibiliser d’avantage les populations pour une meilleure saisie du comportement avec les ouvrages d’évacuation et tuyaux apparents", note Pape Pathé Wade.



"Au fait, si on ensable les accès de caniveaux et autres avec des ordures en plus, y aura des rétentions d’eau. Donc de grâce apprenez de vos expériences vécues chaque hivernage", renseigne le citoyen Saint-Louisien.



"Mais cela n’incombe en rien le rôle de la société chargée de l’assainissement qui a l’obligation de préparer l’hivernage en collaboration avec la municipalité pour libérer toutes les emprises de passage d’eau et de d’évacuation quelconque", a-t-il ajouté.