Podor : une femme épileptique se noie dans le fleuve Doué

22/06/2026

Une femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvée morte, vers 17 heures, dans le bras du fleuve Doué, à Lidoubé, un village de la commune de Gamadji Saré, dans le département de Podor, a appris l'APS de témoins.





La victime, qui souffrait d'épilepsie, aurait été prise d'une crise alors qu'elle effectuait des travaux de lessive au bord du fleuve, avant de tomber dans l'eau, selon la même source.





Le corps sans vie a été acheminé au centre hospitalier régional de Ndioum par les éléments des sapeurs-pompiers de Podor. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.





MS/NDARINFO.COM



