Podor : un feu de brousse tue plus de 100 moutons et ravage le tapis herbacé à Mbolo Birane

03/11/2023 20:15

Un feu de brousse a provoqué la mort de plus d’une centaine de moutons dans la commune de Mbolo Birane et emporté plusieurs hectares de pâturage dont le nombre reste à déterminer, a appris l’APS du chef de la brigade des eaux et forêts de Galoya, l’adjudant-major Omar Faye, vendredi.



»Le feu, dont l’origine reste encore inconnue, s’est déclaré jeudi 2 novembre peu après 14 heures, dans le village de Bilé, à l’ouest, pour se propager vers Lougué (…), sur une distance de sept kilomètres », a expliqué M. Faye.



Il a indiqué que les flammes ont détruit »une zone où il y avait un tapis herbacé important, des champs déjà récoltés ».



»Mais, le nombre d’hectares sera déterminé avec précision sous peu. En attendant, nous déplorons la perte de plus de 100 moutons appartenant à un seul éleveur du nom d’Oumar Abou Bâ domicilié à Bilé d’où est parti le feu », a révélé M. Faye.



Selon lui, il leur a fallu trois heures de temps »pour venir à bout des flammes, grâce à l’engagement des sapeurs-pompiers du centre de secours de Pété, des comités villageois de lutte contre les feux de brousse malgré leur manque de moyens ».



L’adjudant-major Omar Faye a informé que la brigade de gendarmerie de Pété a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du sinistre.



Il a plaidé pour l’équipement des comités villageois de lutte contre les feux de brousse en citernes, unités légères et petits matériels.



APS