Podor : fortes pluies à Fanaye, pertes en bétail et toitures arrachées

De violentes pluies accompagnées de vents ont causé d’importants dégâts matériels et des pertes animales mercredi dans le département de Podor, particulièrement dans la commune de Fanaye.



À Tatqui, cinq salles de classe de l’école du village ont vu leurs toitures arrachées, indique Le Soleil Digital.



Le secteur de l’élevage a été durement touché, avec la mort de 90 têtes de bétail, principalement des moutons et des chèvres, emportés par les eaux.



Des champs ont également été inondés, compromettant les récoltes à venir et aggravant les risques d’insécurité alimentaire dans cette zone du nord du pays.



Les autorités locales ont appelé à une intervention urgente des services compétents et au soutien de l’État et de ses partenaires humanitaires pour venir en aide aux populations affectées.



