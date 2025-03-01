Podor : des femmes formées à la production et à la transformation du blé

Des agricultrices issues de plusieurs groupements féminins du département de Podor (nord) ont pris part, samedi, à une session de formation consacrée à la production et à la transformation du blé, dans le but d’accroître leurs rendements et de renforcer leurs activités de transformation.



Cette initiative est portée par le service départemental du développement rural, la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), ainsi qu’une structure chargée de la coordination du programme Blé irrigué.



« L’objectif de cette sensibilisation est de faire connaître aux agricultrices les avantages de la production et de la transformation du blé. Les semences produites serviront à démultiplier la culture dans les départements de Dagana et de Podor. Les femmes disposeront ainsi de matière première pour développer leurs activités de transformation », a expliqué la formatrice Ndèye Khady Touré.



Les modules dispensés ont porté sur la nutrition, les techniques de transformation du blé, les différents plats pouvant être préparés à base de cette céréale, ainsi que sur ses bienfaits pour la santé.



À travers cette formation, les organisateurs du programme Blé irrigué ambitionnent de promouvoir la culture et la transformation du blé au Sénégal, et de renforcer l’autonomie économique des femmes rurales.



