Podor : Les enseignants communautaires de Boké Dialloubé plaident pour leur intégration dans la fonction publique

11/10/2025

Dans la commune de Boké Dialloubé, située dans le département de Podor, des enseignants communautaires, engagés depuis plus d’une décennie pour assurer l’accès à l’éducation dans les zones rurales du Diéry, lancent un appel pressant au ministre de l’Éducation nationale pour leur intégration dans la fonction publique.





Ces enseignants, recrutés à partir de 2012 par le maire de la commune, Abdoulaye Daouda Diallo, ont permis l’ouverture de plusieurs écoles dans des localités jusque-là dépourvues de structures scolaires. Une initiative saluée à l’époque comme une bouffée d’oxygène pour les populations rurales, soucieuses de scolariser leurs enfants.



Douze ans après, ces enseignants assurent toujours leurs fonctions avec engagement et dévouement, mais sans reconnaissance officielle de l’État. Leur statut non intégré les empêche de passer les examens professionnels, d’accéder aux avancements de carrière, ou de bénéficier de la sécurité sociale à laquelle ont droit leurs collègues titulaires.



« Notre souhait le plus cher est d’être intégrés pour contribuer pleinement au système éducatif national et avoir les mêmes droits que les autres enseignants », plaident-ils.





Ce collectif interpelle aujourd’hui les autorités centrales, dans l’espoir que leur longue expérience au service de l’école républicaine soit prise en compte. Ils demandent l’ouverture d’un cadre d’intégration administrative, afin de régulariser leur situation et leur permettre de poursuivre leur mission dans la dignité et la reconnaissance.





Alors que l’État multiplie les réformes pour améliorer la gouvernance éducative, ces enseignants rappellent que l’équité et la justice sociale doivent aussi s’appliquer à ceux qui, dans l’ombre, ont permis à des milliers d’enfants du Fouta d’accéder à l’éducation de base.



NDARINFO.COM







