Podor : La caserne de la 53e compagnie baptisée au nom de feu Colonel Abdoulaye Mbaye



La caserne de la 53e compagnie d’incendie et de secours de Podor du Groupement n°5 porte désormais le nom de feu Colonel Abdoulaye Mbaye. Le baptême a été organisé ce samedi 05 décembre en présence du Général Mor Seck, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, du maire et du préfet de Podor ainsi que de la famille du parrain.



Après l’installation des invités et l’arrivée du Général Mor Seck, les choses sérieuses ont démarré avec le discours d’ouverture du maire de la ville, Me Aissata Tall Sall.



Elle a souhaité la bienvenue au Général Mor Seck et aux convives, avant d’entrer dans le vif du sujet en évoquant le parcours élogieux de Feu Colonel Abdoulaye Mbaye qui a donné son nom à la caserne de la 53e compagnie. À l’en croire, le parrain qui est décédé en décembre 2013 est tombé sous le charme du métier des armes après avoir visionné un film sur l’académie militaire Saint-Cyr à Saint-Louis alors qu’il était lycéen.



Chemin faisant, il eut le privilège d’intégrer cette académie prestigieuse et devint en 1969 celui qui militarisa le corps national des sapeurs-pompiers. C’était sous Léopold Sédar Senghor. De 1969 à 1975, Abdoulaye Mbaye, alors capitaine, se met au service de son pays au sein des soldats du feu. Me Aïssata Tall Sall est bien placée pour en parler pour avoir vu son oncle chez qui elle a séjourné à la Caserne Malick Sy, mener sa mission avec abnégation et rigueur.



C’est sous sa direction que la mosquée de la caserne a été bâtie, l’ère des arbres de Noël inaugurée et la Grande nuit du feu instituée. Le Colonel Abdoulaye Mbaye est aussi à l’origine de la sortie de terre de plusieurs casernes régionales. Un legs qui rend fier ses successeurs mais aussi sa famille qui était bien représentée à la cérémonie.



C’est Amadou Tidiane Gadio qui a parlé en leur nom. C’est pour magnifier le choix porté sur feu Colonel Abdoulaye Mbaye pour être le parrain de la caserne de la 53e compagne d’incendie et de secours de Podor. Il en a remercié les autorités.



Un choix loin d’être « anodin », fera remarquer le Général Mor Seck, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a présidé le baptême. « La BNSP a voulu rendre hommage à un homme d’exception (…), un homme qui s’est approprié la devise des sapeurs, sauver ou périr », ajoute le premier des soldats du feu.



Un bel hommage qui a connu son épilogue avec le dévoilement de l’enseigne de la Caserne, la diffusion d’un film sur le parrain et la photo de famille.



La caserne Feu Abdoulaye Mbaye de Podor a été construite en 2004 et inaugurée en 2007. Elle est commandée par le Lieutenant Mamadou Niang et dispose de moyens conséquents pour la prise en charge des préoccupations de la population locale.



DAKARACTU