Plus de 700 cas de viols répertoriés au Sénégal

Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 700 femmes on été agressées sexuellement au Sénégal. C’est le comité de lutte contre les violences faites aux femmes qui livre sur la Rfm les statistiques, en cette journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

« La plupart des viols commis sont suivis de meurtre. Et en cette année 2019, nous avons comptabilisé 14 femmes tuées suite à un viol. Et trois de ces femmes sont des mineurs. Les deux étaient en état de grossesse. Entre 2017 et 2018, il a été enregistré 706 femmes sexuellement agressées, 668 cas de violences sur des mineurs. », révèle Penda Seck, présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes.





Les membres du comité demandent une très grande attention sur ces violences, en particulier sur les violences sexuelles. Il exige également l’accélération du projet de loi portant sur la criminalisation du viol.



