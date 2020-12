Plus de 516.000 Sénégalais menacés de famine

La famine guette tout le Sénégal. Dans un entretien accordé à L'Observateur, Jean Pierre Senghor, Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), renseigne que 516 562 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dont 92 150 à Matam, soit 11 518 ménages.



Sur les 45 départements du Sénégal, prévient encore Jean Pierre Senghor, 15 sont sous pression et un en phase de crise.



Les départements de Salémata, Birkelane, Louga, Koumpentoum, Vélingara, Ranérou, Saraya et Kanel sont au bord du gouffre.



Si rien n'est fait, le nombre de départements en crise alimentaire va augmenter et le nombre de personnes affectées va dépasser le nombre de 770 000 annoncé par le Programme alimentaire mondial (PAM)



