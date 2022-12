Plus de 300 apéristes en grève de la faim

20/12/2022 09:57

Plus de 300 jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) sont en grève de la faim, depuis 4 jours. Une audience avec Macky Sall pourrait mettre fin à leur diète.



Ces jeunes, des militants de la première heure, et qui refusent désormais de s’alimenter, dénoncent un manque de considération du Président Macky Sall. Pikine a été gagné aux dernières Législatives par l’inter coalition, Yewwi-Wallu.



Ainsi, ces jeunes qui réclament emplois, financements et formations, pour suspendre leur diète, veulent que Macky Sall les reçoivent en audience pour le briefer sur la situation de Pikine mal en point, afin d’éviter une autre déconvenue.