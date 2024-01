Plus de 14 ans d'exploitation, les populations impactées de NDENDORY, de HAMMADI OUNARE et d’ORKADIERE laissées en rade, infectées et appauvries.

06/01/2024 08:31

Selon le rapport Itie 2022, la Somiva qui exploitation de la mine de phosphates naturels de Ndenndory, a fait un chiffre d’affaires de 56 442 979 011 F Cfa avec 549 556 tonnes de phosphates exploitées, mais les populations impactées n’ont rien vu...