Pluies torrentielles : une partie du pont l’émergence s’effondre

20/07/2022 18:28

Après quelques mois d’accalmie, le ciel a rouvert ses vannes et la capitale sénégalaise a été fortement arrosée par des pluies torrentielles dans la nuit du mardi au mercredi avec leurs lots de désagréments. En effet, une partie du pont de l’émergence, non loin de l’hôpital Nabil Choucair de la Patte D’oie s’est effondrée. Ce qui fait que l’axe Aéroport Léopold Sedar Senghor-Avenue Malick Sy est impraticable. La route a été barrée et les automobilistes sont obligés de dévier pour vaquer librement à leurs occupations. Une situation qui a occasionné des embouteillages monstres à Dakar.