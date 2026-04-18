PlayStation 6 : Puce Amethyst, prix et date de sortie, tout sur la future console de Sony

18/04/2026

Les premières informations concernant la PlayStation 6 commencent à filtrer, dessinant les contours de ce qui sera la prochaine révolution de Sony. Selon les révélations de Frandroid ce samedi 18 avril 2026, la console embarquerait une puce révolutionnaire baptisée « Amethyst », conçue en collaboration avec AMD.



Ce processeur de nouvelle génération promet des performances multipliées par trois par rapport à la PS5, avec un accent majeur mis sur l'intelligence artificielle pour l'upscaling et la gestion de la physique en temps réel.





Prévue pour une fenêtre de sortie aux alentours de 2028, la PS6 viserait un prix de lancement avoisinant les 599 euros. Côté jeux, Sony préparerait déjà des titres de lancement d'envergure, dont un nouvel opus de God of War et une licence inédite exploitant pleinement les capacités de la puce Amethyst.





La console devrait également assurer une rétrocompatibilité totale avec le catalogue PS5, tout en introduisant un nouveau format de stockage ultra-rapide pour éliminer définitivement les temps de chargement.





MS/NDARINFO

