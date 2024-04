Plaidoyer pour une révision de la loi anti-tabac

09/04/2024 16:28

Le tabac tue 8 millions de personnes chaque année. Pour lutter contre ce fléau, une loi a été votée en 2014. Seulement, les organisations de lutte contre le tabac militent en faveur de sa révision. A Saly, l’association des journalistes en santé de la population et développement et le Forum civil ont échangé sur la taxation sur le tabac.



La cigarette nuit à la santé et peut même causer la mort. La Ligue sénégalaise contre le tabagisme tire la sonnette d’alarme. «Le tabac est une épidémie qui tue, cause des maladies, laisse des handicaps comme l’impuissance sexuelle. Le tabagisme a des externalités négatives sur le fumeur, son ménage, sa société. Notre pays compte 600 mille fumeurs. Dans 25 ans, la moitié, soit 300 mille fumeurs, vont mourir. Chaque année, 8 millions de personnes meurent de tabagisme en plus d’un million 200 mille de non-fumeurs dans le monde. Le tabagisme touche toutes les parties du corps et cause près de 23 maladies», déplore le professeur Abdoul Aziz Kassé de la Ligue sénégalaise contre le tabac. Cette association a obtenu du défunt régime l’adoption de la loi anti-tabac qui, à ses yeux, mérite une révision. «Il y a eu des avancées. Le prix du paquet de cigarettes est passé de 200 francs à 800. Il n’y a plus de panneaux de publicité sur le tabac, ni de promotion», s’est réjoui Pr Kassé.



Mais, déplore l’un des farouches combattants contre le tabagisme, «il y a eu l’ingérence de l’industrie du tabac dans le vote avec des espaces de fumeurs et ceux de non-fumeurs, ce qui est une catastrophe. Le tabac n’apporte rien à l’Etat. Si on gagne 22 milliards annuellement en taxes, on perd 54 milliards pour les méfaits». Professeur Kassé a, cependant, bon espoir que le nouveau gouvernement va corriger cette loi. «L’une des priorités du nouveau gouvernement est la jeunesse. Tous les experts ont montré que la jeunesse sénégalaise est tuée, au propre comme au figuré, par le tabagisme. Le Forum civil est sensible à ce combat et suggère la taxation sur le tabac pour le rendre inaccessible aux jeunes et l’interdiction du tabac dans les lieux publics», a pour sa part déclaré Birahim Seck, le coordonnateur national du Forum civil.