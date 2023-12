Plaidoyer politique: Le Pds/Saint-Louis arme sa jeunesse

31/12/2023 10:19

Le docteur Malick DIENG, directeur de l‘institut libéral et délégué régional chargé de la formation et de l’idéologie du Parti démocratique Sénégalais (Pds) a animé hier samedi une session de formation sur l’historique du parti et les défis des prochaines élections. Cette rencontre, organisée par la fédération communale de Saint-Louis et parrainée par Ahmet Fall Baraya, a été dédiée à la jeunesse.



« C’était l’occasion de revisiter le parcours de Karim WADE, ses réalisations et ses compétences. Désormais, notre jeunesse sera capable de défendre convenablement leur leader », a déclaré Djibril SAKHO, le secrétaire général de u Pds/Saint-Louis.



« Nous avons initié cette activité à travers un élan d’unité », a-t-il dit en signalant la présence des responsables de la fédération rurale et communale du département, du mouvement des cadres et des autres instances locales. Le docteur DIENG s’est félicité de « l’engagement » et de la « détermination » des militants de Saint-Louis manifestés au cours des échanges.