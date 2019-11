Plage propre : exemplaire, l’engagement de cet hôtelier de Saint-Louis (vidéo)

Maintenir la plage de l’Hydrobase propre, c’est la lourde tâche que s’est confiée Philipe Le Grand, propriétaire des hôtels Mermoz et Diamarek. Pour cette noble ambition, il ne cesse de mener des actions citoyennes avec ses propres moyens, soutenu quelques fois par de braves volontaires. Depuis deux jours, Philippe a rejoint le front avec son bulldozer. Des propriétaires de récifs hôteliers de la Langue de Barbarie ont décidé de l’accompagner. Car, témoins du dynamisme de l’homme et de sa passion pour l’embellissement du bien commun. En plus de ses agents qu’il a mobilisés pour l’opération, des citoyens de la ville l’assistent dans cette mission. À deux journées de rude action, un nouveau visage s’offre à cet endroit paradisiaque malmené par l’incivisme et le manque d’un système de collecte des ordures. Les déchets collectés sont déposés sur un site de relais identifié avec la Commune. Philipe et les sentinelles de la propriété dont le Bloggeur Thierno Dicko espèrent que la Mairie de Saint-Louis viendra rapidement acheminer le tas ramassé au centre d’enfouissement technique.