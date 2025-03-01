Plage de l’Hydrobase : quand les jeunes filles misent sur le petit commerce pour préparer la rentrée

En cette période de vacances, la plage de l’Hydrobase attire de nombreux visiteurs, venus profiter du soleil et de la brise marine. Mais pour certaines jeunes filles, cet afflux de monde représente aussi une opportunité économique.



Élèves pour la plupart, elles s’installent discrètement avec leurs paniers de mangues, bouteilles d’eau fraîche ou verres de jus de fruits, espérant récolter quelques économies. Leur objectif est clair : mettre de côté de quoi acheter certaines fournitures pour la prochaine rentrée scolaire.



Si le cadre est propice au commerce, il n’est pas exempt de défis.



Les jeunes vendeuses confient devoir parfois faire face à des comportements déplacés ou à des tentations venant de certains clients. Malgré cela, elles redoublent de détermination pour atteindre leur but et préserver leur dignité.

