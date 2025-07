Plage d’Hydrobase : Les sapeurs-pompiers appellent à la prudence face à l'affluence

Avec l’arrivée de l’été et le début des grandes vacances, les plages de Saint-Louis, notamment celles d’Hydrobase et de Sal Sal, attirent chaque week-end des centaines de visiteurs. Dès 15 heures, sous un soleil accablant, ces sites se remplissent : baignades, jeux sur le sable et instants de détente rythment les journées de familles venues parfois de Louga, Kébémer ou même de Richard-Toll. Ces plages se transforment alors en véritables espaces de loisirs et d’évasion.



Face à cette affluence, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un dispositif de surveillance renforcé pour assurer la sécurité des baigneurs. Elle appelle à la prudence et invite chacun à respecter les périmètres de sécurité mis en place, afin de limiter les risques de noyade.



Par ailleurs, ces plages représentent aussi une opportunité économique pour de nombreuses femmes. Elles y développent de petites activités commerciales, notamment la vente de plats et de rafraîchissements aux visiteurs venus profiter des plaisirs de la mer.