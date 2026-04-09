Piratage UBA : 11,43 milliards FCFA dérobés dans un casse numérique sans précédent

09/04/2026

Une affaire de cybercriminalité d'une ampleur inédite secoue le secteur bancaire africain. Selon des révélations fracassantes, la banque United Bank for Africa (UBA) a été la cible d'un piratage massif ayant entraîné le vol de 11,43 milliards de FCFA. Ce braquage numérique a touché dix pays à travers le continent, révélant la vulnérabilité des systèmes financiers face aux nouvelles menaces technologiques.

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L'enquête en cours indique que des pirates ont été repérés au Sénégal, plaçant le pays au cœur des investigations. Ce « casse du siècle » aurait été orchestré grâce à des intrusions sophistiquées dans les serveurs de la banque, permettant des transferts frauduleux de grande envergure.



Les autorités judiciaires et les experts en cybersécurité collaborent étroitement pour démanteler ce réseau international. Alors que les premières têtes commencent à tomber, l'inquiétude grandit chez les épargnants et les institutions financières sur la sécurisation des flux financiers régionaux.





MS/NDARINFO

