Pikine/St-Louis : Nouvelle manif de populations contre les déversements d’égouts (vidéo)

Plusieurs axes du quartier de Pikine sont bloqués par les déversements d’égouts dû à un défaut d’entretien du réseau d’eaux pluviales et la connexion par les concessions de fosses septiques. À Tableau WALO et Pikine Tale Bakhlé, la situation est indescriptible. Des mosquées sont impraticables du fait des inondations. Les habitants sont contraints de passer par de petites ruelles pour vaquer à leurs occupations. La galère est fortement par les élèves. En a croire les riverains, ce calvaire est maintenu depuis plus de 3 mois et les appels à l’aider auprès des autorité sont restés vains. La plateforme des 10.000 sentinelles pour Saint-Louis intègre le front en invitant le maire de Saint-Louis Mansour FAYE à prendre ses responsabilités.