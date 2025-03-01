Pikine- Diaminar : Les jeunes dénoncent la confiscation de leur terrain de loisirs

Depuis plus de trois ans, la jeunesse de Pikine Diaminar, au camp des gardes, se trouve dans l'incapacité de pratiquer ses activités récréatives habituelles. Pour cause, la confiscation de leur espace de loisirs par une entreprise installée dans le quartier dans le cadre d’un projet de lotissement.





Selon les jeunes, ce projet de développement, censé bénéficier à toute la communauté, avance à un rythme trop lent, privant ainsi la population locale de l’accès à un lieu de détente important. "Nous ne pouvons plus pratiquer nos activités dans de bonnes conditions depuis trop longtemps", ont-ils déploré, soulignant que cette situation a des répercussions sur leur bien-être et leur épanouissement.





Face à ce blocage, la jeunesse de la localité interpelle les autorités compétentes afin que des solutions concrètes et rapides soient trouvées.



"Nous demandons qu’on nous restitue notre espace ou qu’on nous donne une alternative, avant d’être contraints de régler la situation à notre manière", ont-ils averti.



