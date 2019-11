Pétrole et Gaz : Vers la formation de 2000 jeunes dans les métiers des hydrocarbures

L’état du Sénégal en partenariat avec la Banque Africaine de Développement ( BAD) a lancé ce mardi à Kaolack le projet d’appui au développement des compétences et de l’entrepreneuriat des jeunes ( Pdcej). Ce, pour contribuer à la croissance et à l’emploi à travers l’améliorer de la qualité de la main d’œuvre, de la compétitivité de la main d’œuvre des entreprises et de l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs de l’industrie et de l’agriculture.





Au cours de cette formation, ce projet compte mettre en œuvre un programme de formation pour 3000 jeunes, former 2000 jeunes dans les métiers des hydrocarbures. Il contribuera également à la construction et à la réhabilitation de 3 centres de formation sur les métiers du pétrole et du gaz, les métiers de l’agro et les métiers des cuirs et des peaux. Il sera également l’occasion de mettre à niveau 250 entreprises.



Pour le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop, le projet interviendra dans la région de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, et Ziguinchor pour un coût global de 13 milliards de Francs FCA dont les 90% sont financés par la BAD.



