Persistance des inondations au Sénégal, l'oeuvre d'une "mafia de la misère", selon Moustapha DIAKHATÉ

Il faut repenser entièrement la politique de lutte contre les inondations. Car, jusque-là, les milliards investis profitent à la «mafia de la misère» et aux «catastrophologues» qui s’enrichissent sur le dos des sinistrés et du contribuable sénégalais.