Persistance de la Covid-19 : la crainte à Saint-Louis

La nouvelle vague de Covid-19 notée au plan national n’épargne pas la région de Saint-Louis. Alors qu’il n’y avait plus de cas, de nouvelles infections sont notées ces deux jours. 6 cas communautaires ont été enregistrés vendredi et 3 vas de ce samedi.



Une situation favorisée par le relâchement des Saint-Louisiens par rapport aux mesures barrières.



Dans ce contexte, la surveillance policière doit être renforcée et les citoyens doivent faire preuve de patriotisme en portant les masques dans les lieux publics et respecter la distanciation sociale.



Déterminés, ensemble, nous pouvons vaincre cette épidémie.





NDARINFO.COM