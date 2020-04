« Père Golbert DIAGNE est parti » ! : Il y a des nouvelles qui nous secouent !

Quand j’ai appris le rappel à Dieu du « Père Golbert », j’ai eu l’impression que tout ralentissait, tout à coup, autour de moi. J’avoue que je ne l’ai pas rencontré plusieurs fois malgré que je sois installé dans la région. Je l’ai surtout rencontré dans les grands évènements de la ville comme toujours et quelque fois au siège de sa station » radio Téranga » dans le cadre de mes anciennes responsabilités à l’UGB jusqu’au jour où des jeunes du « Mouvement Yéwoulen » m’ont fait l’honneur de m’inviter avec lui comme panélistes pour partager sur le patrimoine culturel de Saint-Louis. J’ai eu l’honneur de le présenter, avec son riche et multidimensionnel parcours avant de prendre la parole pour exposer ma petite communication.



Avant de nous mettre sur la table des panélistes, je l’avais rencontré à sa descente de voiture au cercle des messes de Saint-Louis où se tenait le diner de Gala de cette association des jeunes de Saint-Louis. A l’occasion d’un bref échange, je découvrais son respect envers les jeunes car il m’a confié qu’il allait toujours se reposer avant cette heure (avant 21 heures) mais par respect pour les jeunes et compte tenu de l’honneur qui lui ont fait, il avait tenu à venir à la rencontre qui a commencé vers 22h si je ne m’abuse.



A la fin du panel, il m’a adressé des mots touchants et nous avions promis de nous revoir pour mieux échanger car il venait de me connaître après m’avoir écouté.



Ce rendez-vous n’aura jamais lieu. Je me suis toujours dit qu’il était occupé et c’était bien le cas. Marqué par son humilité car dans son passage, il salue tout le monde, je dis bien tout le monde avec un sourire et respect !

Une anecdote relative à son surnom « Golbert » et le prénom de mon père « Colbert ».



Je voudrais témoigner ceci qui nous lie et qui certainement n’a pas manqué d’attirer l’attention de toute ma famille. En fait, mon père s’appelait Colbert mais comme lui, « Alioune Badara DIAGNE » portait ce prénom à la différence du « G » au lieu de « C » comme première lettre, plusieurs fois, nous avons été obligés de rectifier dans les documents à l’état civil car systématiquement les Officiers mettaient « Golbert » en se référant au célèbre Monsieur de Saint-Louis et les petits-fils de mon père qui sont ses homonymes ont le même problème. C’est une petite histoire qui nous amène souvent à penser à lui ou à parler de lui. J’avais souhaité lui raconter cette histoire mais hélas, il est parti !

Monsieur El Hadj Badara DIAGNE Golbert est une Icône de Saint-Louis. Il a porté l’image de cette ville dans les confins du monde et à ce titre, il mérite un hommage à la dimension de sa personne, de son œuvre et de son geste pour cette ville qu’il a tant aimée !



Je voudrais terminer en présentant mes sincères condoléances à sa famille, à toute sa famille à Saint-Louis, en Afrique, dans le monde, à tous les Saint-Louisiens et à tous ceux qui l’admirent et qui le portent dans leurs cœurs.



Que Dieu vous garde !

Repose en paix cher Doyen !

Fernand Nino Mendy