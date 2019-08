Pénurie de sucre sur le marché sénégalais

Le sucre est de plus en plus difficile à trouver sur le marché depuis quelques jours. Au point même que certains spéculateurs ont commencé à augmenter les prix.



Au marché de Castors par contre, le kilogramme du sucre en poudre est toujours vendu à 600 Francs Cfa. Cependant, la denrée est devenue pratiquement invisible, à en croire les commerçants. La cause ?



La Compagnie sucrière sénégalaise (Css) peine à approvisionner le marché actuellement. Mais le Chef du service régional du Commerce de Dakar, Oumar Diallo assure que la situation va bientôt changer



‘’Nous avons déjà pris deux mesures. La première mesure, c’est au niveau directionnel. La direction du Commerce intérieur s’active avec la Direction de la Compagnie sucrière pour faciliter les modalités de livraison au niveau de Dakar et accélérer la cadence de livraison. La deuxième mesure que nous avons prise, c’est d’investir pratiquement tous les quartiers de Dakar pour veiller à ce que les prix du sucre n’augmentent pas’’, a-t-il dit sur Iradio.



SENEWEB