Pénurie d’eau dans la Périphérie : Benno solidaire au calvaire, donne des assurances – vidéo

12/07/2022 07:35

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) du département a ouvert sa campagne, hier, par une déclaration tenue devant la presse. La mouvance présidentielle va « échanger directement avec les populations sur les enjeux de ces élections locales » et compte ainsi « sillonner tout le département à l’échelle de villages, quartiers et hameaux », a indiqué sa tête de liste, Amadou Mansour FAYE. « Notre terroir a été placé de manière irréversible sous les rampes de l’émergence par le président Macky SALL (...) Notre département est à la croisée des chemins. En marge des travaux déjà réalisés, des projets en cours et des projets prévus, il nous incombe de nous mobiliser afin de faire de Saint-Louis un véritable pôle de développement économique », a par ailleurs indiqué le maire de Saint-Louis. BYY a toutefois exprimé sa compassion aux populations face aux coupures d’eau qui l’indisposent. « Avec les travaux d’augmentation de la capacité de l’usine des eaux de Khor, l’Etat du Sénégal s’est engagé dans la résolution définitive de ce problème », note le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.