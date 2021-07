Peintre, sculpteur, photographe, poète … : Keïta Le Blanc, un artiste Saint-Louisien aux mille facettes

19/07/2021 07:14

L’ancien Rédacteur en chef du «Soleil», Ibrahima Mansour Mboup, qui était son ami d’enfance, l’appelait affectueusement «l’homme aux douze métiers». Maguette dit Keïta Le Blanc a eu un autre surnom parce que tout simplement il faisait des photos en noir et blanc. Il s’habillait en blanc à l’occasion des soirées dansantes qu’il organisait avec ses copains du quartier. Le Blanc a toujours été photographe, plasticien, sculpteur sur bois et sur roche, peintre, décorateur, poète, mécanicien. Portrait...