Pêcheurs portés disparus en Mauritanie : 5 millions de francs Cfa payés à chaque famille de victime

10/06/2022 23:32

Les recherches sont encore vaines pour les 7 pêcheurs sénégalais portés disparus en Mauritanie. Vendredi dernier, les proches des victimes ont signalé un choc fatal entre un bateau et la pirogue, dans la mer mauritanienne.



La Mauritanie a, toutefois, retrouvé le bateau qui a heurté, en haute mer, la pirogue de pêcheurs sénégalais. Selon des informations de la Rfm, reprises par LeQuotidien, le cargo a accepté de payer le prix du sang aux familles des disparus. Une réparation conforme aux us et coutumes de la Mauritanie.



Il leur sera distribué la somme de 45 millions de francs Cfa. Sur les 45 millions, 10 millions de francs Cfa vont servir à rembourser le coût de la pirogue et des équipements de pêche. Les familles des 7 disparus recevront chacune 5 millions de francs Cfa.



Neuf pêcheurs originaires de la région de Saint-Louis étaient à bord de la pirogue lors du choc. Deux d’entre eux ont été repêchés, les 7 sont encore portés disparus.