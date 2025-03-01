Pêche et sécurité : L’ANAM boucle une série de formations à Saint-Louis

L’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) a bouclé, ce vendredi à Saint-Louis, une session de formation de cinq jours destinée aux capitaines d’embarcations et marins artisans de la région.



Cette initiative vise à renforcer la sécurité des acteurs de la pêche en mer. Les participants ont suivi des modules portant notamment sur la pêche responsable, la réglementation, la maintenance préventive, ainsi que la survie en cas de sinistres.



Inscrite dans une série de formations entamées depuis 2021, cette session concerne principalement les conditions d’exercice des fonctions de capitaine, de second capitaine et de marin artisan à bord des embarcations non pontées.



