Pêche artisanale : reconduction du protocole entre le Sénégal et la Mauritanie ( document)

22/11/2025

Le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime vient d’en faire l’annonce. Il informe «de la reconduction du protocole d'accord de pêche entre la République du Sénégal et la République Islamique de Mauritanie pour compter du 13 novembre 2025».



Dans son communiqué de presse, il renseigne que le protocole initial avait été signé le 05 juin 2024 à Nouakchott et était entré en vigueur le 23 juillet 2024. Il a pris fin le 22 juillet 2025.



Puis, renseigne le ministère, à l'issue de cette échéance, la Partie mauritanienne avait accordé à la Partie sénégalaise une prorogation exceptionnelle de deux (02) mois, couvrant la période du 23 juillet au 22 septembre 2025, afin d'assurer la continuité des activités de pêche et de finaliser les discussions relatives au futur protocole.



Mais, indique le ministère des Pêches, le processus d'élaboration du nouveau protocole s'est avéré plus long que prévu. Et donc, à l'issue de la prorogation de deux mois, les autorités administratives en charge des Pêches, dans les deux pays, ont décidé de procéder à la reconduction du protocole, dans l'attente de la mise en place du nouveau cadre de collaboration.



«Durant cette période transitoire, les deux Parties vont poursuivre les négociations techniques approfondies portant sur l'amélioration du cadre d'exercice des activités des pêcheurs artisanaux, l'augmentation du nombre de licences et l'adaptation du dispositif aux besoins exprimés par les communautés de pêche artisanale», informe le ministère des Pêches.







