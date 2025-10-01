Pastef prépare une loi « révolutionnaire » pour les personnes âgées

01/10/2025

Le député Alla Kane, doyen de la 15e législature, a révélé que le parti Pastef, au pouvoir, prépare une loi « révolutionnaire » pour une meilleure prise en charge des personnes âgées au Sénégal.



« On y réfléchit et on veut vraiment faire une loi capable de prendre en charge les préoccupations de toutes les personnes âgées », a déclaré le parlementaire de 89 ans, dans un entretien accordé à l’APS à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre.



Selon lui, le texte en préparation, porté par l’instance « Magui Pastef », pourrait aboutir à la création d’un secrétariat d’État chargé de la protection des personnes âgées, rattaché à la Primature.



Alla Kane a plaidé pour que les prestations ne soient pas limitées aux seuls retraités de l’IPRES et du Fonds national de retraite, mais qu’elles bénéficient aussi aux personnes âgées vivant dans les campagnes. Il a évoqué, entre autres, la gratuité des transports et certaines aides financières régulières.



« Il s’agit de voir comment l’État, compte tenu de ses possibilités, peut aider les personnes âgées à se sentir concernées, pour la première fois, par les politiques publiques », a-t-il souligné.



Le député, membre de la commission finances et contrôle budgétaire, a insisté sur la volonté du parti au pouvoir de faire de cette population vulnérable une priorité nationale.



