Pastef : Ousmane Sonko collecte 125.899.000 FCFA en 8 heures

Pastef, le parti d’Ousmane Sonko a entamé, ce samedi, une opération internationale de levée de fonds. L’objectif pour les patriotes, c’est de récolter et de mettre à la disposition du parti et de son président, Ousmane Sonko, les moyens d’aller à la rencontre des sénégalais, disent-ils.



«Le financement des partis politique est un problème dans le pays. depuis 1998 El hadj Mbodj avait écrit dessus. Les assises nationales aussi ont traité la question ainsi que la commission nationale de réforme des institutions. Même la constitution parle du financement des partis politiques. Mais, l’actuel président estime que les membres de l’opposition sont ses ennemis. Il prive les partis politiques légalement constitués des moyens de vivre et de s’organiser. Ce qui fait que ceux qui ne sont intéressés que par l’argent, iront le rejoindre. Mais nous, on a décidé de nous tourner vers nos militants», a expliqué Birame Souleye Diop, responsable du parti.



Avec Senenews