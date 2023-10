Pastef : Guy Marius SAGNA en plus pressenti comme le plan B

02/10/2023 19:34

Tout porte à croire que le député de Yewwi Askan-Wi et membre fondateur du mouvement Frapp–France Dégage sera le seul parmi les différents Pastefiens déclarés, à bénéficier du parrainage des élus. Depuis vendredi dernier, les différents candidats à la candidature pour la Présidentielle de 2024 se relaient à la Direction générale des élections (DGE) pour récupérer les fiches de collecte de parrainages. L’ex-Pastef a surpris plus d’un en envoyant quatre mandataires pour récupérer chacun un document. Ce qui consolide l’idée selon laquelle les Patriotes ont déjà planifié un plan B pour le scrutin du 25 février prochain. Et tout porte à croire que c’est Guy Marius Sagna qui, selon nos sources, sera le seul parmi les différents Pastefiens déclarés, à bénéficier du parrainage des élus