"Pas question d’un troisième mandat au Sénégal", tranche le Mouvement Gaal Gi (vidéo)

Sur la course vers une troisième mandature à la tête du pays, le président Macky SALL ne devra pas compter sur l'appui du mouvement national patriotique Gaal Gi. Pour le docteur Moustapha FALL, coordonnateur de la structure, « pas question d’un troisième mandat au Sénégal ». « Pour l’avancée démocratique de notre pays, je ne pense que cette question traverse l’esprit d’un leader », a-t-il dit en bouclant une tournée nationale à Saint-Louis. Périple au terme duquel, M. FALL constate que « le manque d’espoir est profond ». « Dès lors, il invite le gouvernement à plus de « sérieux, de sérénité et d’actions ». Suivez l’intégralité de sa déclaration.