« Pas de surprise » : El Malick Ndiaye jubile après le rejet du recours contre Sonko

17/06/2026

El Malick Ndiaye, membre de Pastef qui avait démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale pour permettre à Ousmane Sonko d'accéder au perchoir, a réagi avec satisfaction à la décision du Conseil constitutionnel se déclarant incompétent sur le recours contestant la qualité de député de Sonko.







« Pas de surprise ! Le Président Ousmane Sonko reste au perchoir ! Le Conseil constitutionnel vient de débouter les auteurs du recours », a-t-il déclaré, saluant une décision qu'il présente comme la confirmation du respect de l'État de droit. « Une fois de plus, l'Assemblée nationale démontre son attachement indéfectible au respect de la Constitution, de son Règlement intérieur, de la légalité républicaine et à l'exercice responsable de ses prérogatives », a-t-il ajouté.







L'ancien président de l'Assemblée nationale a conclu par un principe qu'il place au cœur du fonctionnement institutionnel : « Dans un État de droit, seule la loi doit servir de boussole, loin des polémiques et des interprétations partisanes. »







MS/NI



