Participation au dialogue national : Me Wade sanctionne Oumar Sarr

Le maire de Dagana ne figure pas sur la liste concoctée par Me Wade. Cette décision s'explique, d'après des informations, par la participation de ce dernier au dialogue national sans l'aval de Me Wade.





Ce dernier a toutefois promu son fils, Karim Wade, qui occupe désormais le poste de secrétaire général adjoint chargé de l'orientation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques du parti.





Il faut également noter, comme nous l'avions annoncé, que cette structure est composée du Secrétariat général national, d'un collège des secrétaires généraux adjoints, d'un pool des porte-paroles du parti et d'un collège des conseillers du secrétaire général national.



Seneweb