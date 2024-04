Partenariat entre les États-Unis et le Sénégal : Anthony Blinken échange avec le Président Diomaye Faye

02/04/2024 06:53

L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal a informé dans un communiqué que le secrétaire d’État Anthony Blinken a eu un entretien téléphonique avec le président élu Bassirou Diomaye Faye.





Le secrétaire d’État a félicité le président élu Faye pour son élection, le peuple et les institutions du Sénégal pour le processus électoral « pacifique et inclusif ».



La note indique que le secrétaire d’État a également souligné le vif intérêt des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal.