Paris : La SAED au cœur du Salon international de l'agriculture (photos)

La Société nationale d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) participe, de manière active au Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris, ouvert hier. Un important cadre d’échanges et de partages d’expériences entre les acteurs institutionnels et professionnels intervenant dans le secteur agricole qui chaque année draine les meilleures pratiques du secteur. Sur invitation du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural du Sénégal, plusieurs experts de la SAED ont été intégrés à la délégation sénégalaise devant représenter le Sénégal à ce rendez-vous majeur qui se tient du 22 février au 1er mars 2020 à la Porte de Versailles.



Cet événement est devenu une vitrine de choix pour l’agriculture sénégalaise, en ce sens qu’il contribue à sa promotion et au renforcement du positionnement des produits et services locaux sur le marché international.



Pour la SAED et ses principaux collaborateurs, notamment les producteurs et les éleveurs de la vallée, le SIA donne une occasion de partager leurs diverses expériences, de présenter les produits issus de la vallée du fleuve Sénégal et de nouer des partenariats avec les autres acteurs du monde agricole.



Cette année, la communication de la Société sera axée principalement sur sa vocation, sa fonction, sa zone d’intervention, ses objectifs et ses domaines d’activités. Les opportunités d’investissement dans le secteur agricole seront mises en valeur ainsi que la territorialisation et la digitalisation du conseil agricole dans la Vallée. L’accent sera également mis sur le développement économique des Collectivités territoriales du nord à travers la mise en œuvre de projets tels que l’AIDEP à Podor et les Projets ASAMM et APEFAM à Matam.