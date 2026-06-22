Pape Thiaw retouche son attaque pour affronter la Norvège

22/06/2026

Le Sénégal dispute un match décisif dans la nuit de lundi à mardi (00h00 GMT) au MetLife Stadium de New York, face à la Norvège, pour le compte de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Après le revers concédé face à la France (3-1), les Lions n'ont plus droit à l'erreur.





« On savait qu'on était dans un groupe difficile. Tous les matchs sont des finales. On s'est loupé sur la première, contre la France, mais il nous reste deux jokers. Maintenant on n'a plus droit à l'erreur. Les joueurs le savent mieux que quiconque. Il faut aller chercher les points pour pouvoir prétendre se qualifier pour les seizièmes de finale. Ça va passer par ce match contre la Norvège, qui sera très difficile, comme lors du match précédent contre la France», a déclaré le sélectionneur Pape Bouna Thiaw en conférence de presse.





Une victoire relancerait idéalement les Lions dans la course à la qualification. Un nul ou une défaite les placerait en situation critique avant le dernier match contre l'Irak, vendredi. «Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On verra en fonction du contexte», a laissé entendre le technicien, qui a également indiqué avoir «bien revu ce match contre la France» et avoir «vu les erreurs» à corriger.





Mbaye et Ndiaye titulaires ?





Si la défense et le milieu de terrain devraient rester inchangés, l'attaque pourrait évoluer. Respectivement passeur et buteur sur l'unique but sénégalais face à la France, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye devraient débuter, dans un schéma tactique organisé autour d'un 4-4-2. La tentation de titulariser Habib Diarra à la place du jeune ailier du Paris Saint-Germain demeure toutefois présente.

Composition probable : E. Mendy — Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf — Idrissa Gueye, Pape Gueye — Iliman, Jackson, Mané, Mbaye (ou Diarra)





MS/NDARINFO.COM



