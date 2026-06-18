Pape Thiaw lucide, Koulibaly mobilisateur : les Lions se remettent en ordre de marche

18/06/2026

Dans la tanière des Lions, la page de la France est déjà tournée. Au lendemain de la défaite (3-1), la frustration a rapidement cédé la place à une détermination collective tournée vers la Norvège, prochain adversaire du Sénégal dans le groupe I de la Coupe du monde 2026.





Devant son groupe après la rencontre, le sélectionneur Pape Thiaw n'a pas cherché d'excuses. Il a pointé les détails qui ont fait basculer le match : manque d'efficacité devant le but, pertes de balle évitables et erreurs défensives dans les moments décisifs.





Un discours lucide bien reçu par des joueurs qui, selon plusieurs indiscrétions, restent convaincus d'avoir tenu tête à l'une des meilleures sélections du monde pendant plus d'une heure.Dans le vestiaire, le capitaine Kalidou Koulibaly a rapidement pris la parole pour remobiliser ses coéquipiers. Son message était simple : « C'était un match que nous avons perdu, maintenant faisons focus sur le prochain. »





Une intervention qui a fait mouche dans un groupe qui refuse de considérer cette défaite comme un coup d'arrêt.Pour préparer le rendez-vous contre la Norvège dans les meilleures conditions, le staff a fortement restreint l'accès à l'hôtel des Lions au lendemain du match, certains proches des joueurs ayant rencontré des difficultés pour accéder à la tanière. Ce n'est qu'à l'occasion de la journée de repos que plusieurs familles ont pu rendre visite aux internationaux.





L'ambiance reste néanmoins sereine, portée par un seul mot qui revient dans toutes les discussions : revanche.Les Lions savent qu'ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Tous les regards sont désormais rivés vers la Norvège, avec la ferme intention de relancer la campagne mondiale du Sénégal.





MS/NDARINFO.COM

