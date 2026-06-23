Pape Thiaw : “ Il est trop tôt de parler d'échec “ après la défaite

23/06/2026

« Il est très tôt de parler d'échec. Dans une compétition comme celle-ci, l'objectif est de se qualifier pour le tour suivant», a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse d'après-match, au lendemain de la deuxième défaite consécutive des Lions face à la Norvège (3-2) au MetLife Stadium du New Jersey.





Le sélectionneur national a reconnu la gravité de la situation, tout en refusant de baisser les bras. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas éliminés. Certes, notre situation est compliquée. C'est la première fois que le Sénégal débute une Coupe du monde par deux défaites consécutives, mais nous avons encore une chance», a-t-il assuré.





« C'est dur. Aujourd'hui on s'était bien préparé pour avoir un résultat positif et prendre les trois points. Mais malheureusement, on a perdu ce match », a-t-il avoué, avant de pointer les six buts encaissés en deux matchs et l'inefficacité offensive des Lions.





« Il faut être beaucoup plus efficaces dans la surface adverse et éviter d'offrir des opportunités à nos adversaires », a-t-il insisté.





Le technicien a également rendu hommage à la qualité des attaquants adverses. « À ce niveau, les meilleurs attaquants du monde n'ont besoin que de très peu d'occasions pour faire la différence. Nous l'avons encore vu aujourd'hui avec Haaland. Nous devons corriger cela si nous voulons être compétitifs dans ce genre de tournoi», a-t-il estimé.Pour la suite, le message est clair.





« Le plus important est désormais de remporter notre dernier match et si possible de marquer plusieurs buts afin d'améliorer notre différence de buts. Si nous parvenons à nous qualifier, ce sera une autre compétition qui commencera », a dit Pape Thiaw, avant de conclure: « Maintenant, il reste un match de groupe, il faut se préparer pour aller chercher les trois points contre l'Irak. Après, on verra la suite.»





Le Sénégal, avec une différence de buts de -3, doit s'imposer avec au moins quatre à cinq buts d'écart face à l'Irak, vendredi à 19h GMT à Toronto, pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.





MS/NDARINFO

