Pape Djibril Fall appelle à la mobilisation pour la libération de Lat Diop

23/10/2025

Le député Pape Djibril Fall a reçu ce mercredi une délégation composée de proches, amis et soutiens de Lat Diop, dans le cadre des préparatifs de la grande marche prévue le 25 octobre à Guédiawaye, pour réclamer la libération de ce dernier et d'autres détenus considérés comme prisonniers politiques.





Lors de cette rencontre, le parlementaire a exprimé sa solidarité et dénoncé fermement le maintien en détention de Lat Diop, qu’il qualifie de « pire aberration ».



« Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude pour l'occasion qui m'a été donnée d'écouter attentivement les préoccupations et les espoirs des proches, amis et soutiens de Lat Diop, à qui j'exprime toute ma solidarité. Je comprends la douleur qu'ils traversent en ce moment », a déclaré le leader du mouvement Les Serviteurs.





Pour Pape Djibril Fall, cette situation affaiblit l’image de l’État de droit au Sénégal. Il estime que « chaque jour qui passe discrédite davantage notre justice » et appelle les citoyens à se dresser en « sentinelles du respect des droits et libertés individuelles ».





Il a lancé un appel à tous les Sénégalais épris de paix et de justice à participer massivement et pacifiquement à la marche du samedi 25 octobre à Guédiawaye, qu’il qualifie d’acte citoyen et républicain.





