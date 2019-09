Pape Alé Niang ne lâche plus Birima Ndiaye : "Je m'excuse auprès des "mbaame xuux" ... (Chronique)

Dans sa chronique de la semaine Pape Alé Niang interpelle les acteurs à plus de sérénité et de responsabilité dans le débat engendré par la sortie de l'ouvrage "Histoire générale du Sénégal". Le chroniqueur s'interroge sur cette propension de nos autorités à prendre des engagements qu'elles ne respectent jamais. Et enfin il nous parle de nos ressources naturelles spoliées et le cas Adama Gaye. Bonne écoute.