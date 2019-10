Pape Alé NIANG : "les motifs de la plainte de Mamour DIALLO sont trop légers " (audio)

Pour le cas de « diffamations et d’injures », une citation directe avec des preuves à l’appui, suffisait amplement, renseigne le journaliste dans sa chronique hebdomadaire. " Il serait surprenant de voir le parquet instruire l’affaire en laissant les plaintes précédentes posées sur sa table depuis plus d’une année", dit-il. PAN fustige le manque de sérieux de la commission parlementaire en exposant les incohérences de son rapport sur l'affaire des 94 milliards FCFA. Le chroniqueur de DAKARMATIN dévoile par ailleurs les coulisses des retrouvailles WADE-MACKY et le problème de cohérence politique que cela pose.